Chiara Ferragni | fiocco d' oro e diamanti con Senza veli brutale | proibita ai comuni mortali | Guarda

Chiara Ferragni, fiocco d'oro e diamanti con topless brutale: proibita ai comuni mortali | Guarda (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Altro giro, altro regalo, altra prodezza ad altissimo tasso erotico di una sempre più scatenata Chiara Ferragni, che sta rendendo il suo profilo Instagram, seguito da oltre 26 milioni di seguaci, sempre più incendiario. Uno degli ultimi post arriva direttamente da Parigi, dove la meravigliosa influencer si trova per motivi di lavoro, inseguendo la settimana della moda. Dunque eccola, tacco a spillo e jeans neri, in una foto davvero spiazzante. A parte quelli, infatti, Chiara Ferragni indossa soltanto una sorta di fiocco d'oro e diamanti: non un vestito, ma un "qualcosa" che strategicamente le copre il seno. Perché di intimo, o vestiti, non vi è traccia alcuna... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Altro giro, altro regalo, altra prodezza ad altissimo tasso erotico di una sempre più scatenata, che sta rendendo il suo profilo Instagram, seguito da oltre 26 milioni di seguaci, sempre più incendiario. Uno degli ultimi post arriva direttamente da Parigi, dove la meravigliosa influencer si trova per motivi di lavoro, inseguendo la settimana della moda. Dunque eccola, tacco a spillo e jeans neri, in una foto davvero spiazzante. A parte quelli, infatti,indossa soltanto una sorta did'oro e: non un vestito, ma un "qualcosa" che strategicamente le copre il seno. Perché di intimo, o vestiti, non vi è traccia alcuna...

