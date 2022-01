Berlusconi, sfumato il sogno di diventare Capo dello Stato torna in ospedale per un'infezione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver rinviata per l'ennesima volta la proprio udienza ed aver ritirato la candidatura per la corsa al Colle ora Silvio Berlusconi ha fatto sapere di essere ancora ricoverato al San Raffaele. Lo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver rinviata per l'ennesima volta la proprio udienza ed aver ritirato la candidatura per la corsa al Colle ora Silvioha fatto sapere di essere ancora ricoverato al San Raffaele. Lo ...

Advertising

millywo : @Antonio_Tajani @GruppoFICamera @berlusconi @forza_italia Peccato un sogno sfumato ma ora ??Lealtà a Salvini!!! No a… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il retroscena del #Corsera su #Berlusconi: a influenzarne il ritiro dalla corsa per il #Quirinale sarebbe stata anche… - mariellatp01 : RT @Libero_official: Il retroscena del #Corsera su #Berlusconi: a influenzarne il ritiro dalla corsa per il #Quirinale sarebbe stata anche… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: Il retroscena del #Corsera su #Berlusconi: a influenzarne il ritiro dalla corsa per il #Quirinale sarebbe stata anche… - Mauro73432329 : -