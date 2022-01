Tabaccai Dicono No al Green Pass e si Preparano alla Protesta! (Di martedì 25 gennaio 2022) I Tabaccai di tutta Italia si oppongono al Green Pass obbligatorio per accedere alle rivendite, poiché sostengono che i clienti sono già disciplinati. Le persone entrano una per volta rispettando il proprio turno con pazienza ed educazione. Si preannuncia così una serrata di tutti i Tabaccai sull’intero territorio nazionale che contestano questo provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha decretato che bisogna essere in possesso del Green Pass anche per entrare in tabaccheria. Ma i Tabaccai non ci stanno e Dicono no al nuovo obbligo. Perché gli accessi dei clienti alle rivendite è già disciplinato dal rispetto e dalla pazienza dei medesimi. Che attendono il proprio turno con buona pace. Tutti i Tabaccai in Italia sono ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Idi tutta Italia si oppongono alobbligatorio per accedere alle rivendite, poiché sostengono che i clienti sono già disciplinati. Le persone entrano una per volta rispettando il proprio turno con pazienza ed educazione. Si preannuncia così una serrata di tutti isull’intero territorio nazionale che contestano questo provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha decretato che bisogna essere in possesso delanche per entrare in tabaccheria. Ma inon ci stanno eno al nuovo obbligo. Perché gli accessi dei clienti alle rivendite è già disciplinato dal rispetto e dpazienza dei medesimi. Che attendono il proprio turno con buona pace. Tutti iin Italia sono ...

Sovra_Knight : Oggi fumata nera per il pdr e (dicono) tabaccai in rivolta. - Adriana80602870 : Green Pass, edicolanti e tabaccai vercellesi dicono no ai controlli: “Assurdi per un minuto in negozio”… - veneziana4 : Green Pass, edicolanti e tabaccai vercellesi dicono no ai controlli: “Assurdi per un minuto in negozio” - La Stampa - Sakurauchi_Hime : RT @ms_luisastrange: @Prudenzi4 Il bancomat delle poste è solo in città e non in tutti gli uffici, almeno qui da noi. Gli sportelli sono co… - mimmop61 : Green Pass, edicolanti e tabaccai vercellesi dicono no ai controlli: “Assurdi per un minuto in negozio”… -