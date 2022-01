Quirinale | seconda fumata nera | prima rosa di nomi Conte stoppa Draghi

(Di martedì 25 gennaio 2022) A fronte di un secondo scrutinio senza esito, come ampiamente previsto, l’elezione aldel nuovo Presidente della Repubblica fa registrare un’apertura al dialogo fra i due poli di Centrodestra e di Centrosinistra. E unadida Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “I nostrisono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti“, ha detto Matteo Salvini. Letta: “Dimi fido“ A stretto giro la risposta del segretario del PD, Enrico Letta. Quelli proposti per ildagli avversari sono “sicuramente di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale“, ha dichiarato. “Abbiamo intenzione di muoverci di comune accordo con gli ...

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - TeresaBellanova : Seconda giornata di votazioni. È sempre più evidente la necessità che la politica individui una soluzione di altiss… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - missypippi : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Chi è il più votato ?? - news_mondo_h24 : Quirinale, Maddalena e Mattarella i più votati. Presenti Berlusconi e Draghi -

Vedi Anche, Taverna: 'Perplessità su Draghi. Se eletto consultazione tra gli iscritti del ... 'Anche Marcello Pera è filosofo, accademico, scrittore, ex presidente del Senato e quindi...Sono il presidente Sergio Mattarella e l'ex giudice Paolo Maddalena i più votati dellagiornata di votazioni per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Aumentano i voti rispetto a ieri anche per Mario Draghi, Casini, Berlusconi, Bossi e Bersani. Luigi Manconi, ...Dopo la seconda giornata di voto per l’elezione del Capo dello Stato, durante lo spoglio effettuato dal presidente della Camera Roberto Fico, ...Risultati Elezioni Quirinale, diretta voto Presidente della Repubblica: chiuso spoglio secondo scrutinio, video streaming live. Pd-M5s-Leu bocciano rosa Cdx ...