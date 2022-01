Quirinale | nessun voto per medici e virologi? Pregliasco | «Nessuna delusione | è giusto così»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Conduttori televisivi e radiofonici, giornalisti, “figli di”. Pure Claudio Lotito. Dalle schede della prima votazione per il, ieri, è uscito un po’ di tutto, tranne che i nomi di due categorie che da un paio d’anni a questa parte sono fra le più presenti nella vita degli italiani:. I diretti interessanti non sembrano essersela presa e, anzi, nel day after, benché anche fra di loro ci sia stato chi ha partecipato al totonomi, commentano: «».: «, è un segno di serietà» «per non aver visto spuntare il mio nome tra quelli scritti sulle schede, anzi. Mi sembra una buona cosa, un segno di serietà. Ognuno deve fare il suo mestiere e i voti ...

... Pd e Leu torneranno a incontrarsi oggi alle 15, per fare il punto sulla questione. A ... 13.15 'Non c'è statocontatto con Draghi né da parte mia né del presidente Berlusconi. Noi siamo ......Draghi o resti a Palazzo Chigi o si trasferisca al. E nel colloquio di ieri a Montecitorio Enrico Letta è stato chiarissimo con Matteo Salvini : il Pd non accetterà e non voterà...ieri sera dopo una lunga giornata in ospedale, stavo guardando la lettura delle schede bianche per elezione del capo dello stato. Non so se prevaleva in me il senso di rabbia oppure un senso di “profo ...Occhio alla Variante Quirinale. Quella per cui, nonostante in Transatlantico campeggino grandi cartelli sulla «Misure di contenimento del Covid-19» (esempio: «Non starnutire ...