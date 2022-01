Quirinale | il centrodestra presenta i papabili in conferenza | Moratti | Pera | Casellati e Nordio No a Frattini e Casini

Advertising

LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - lorepregliasco : Secondo l'AGI nel pomeriggio il centrodestra terrà una conferenza stampa per presentare la rosa di nomi. Dovrebbe c… - Siciliano741 : RT @lucianoghelfi: Anticipazione @Agenzia_Italia: nel pomeriggio possibile conferenza stampa del centrodestra per annunciare la rosa dei no… - manginobrioches : RT @lorepregliasco: Oggi dovrebbe finalmente arrivare la 'rosa di nomi di alto profilo' annunciata da giorni dal centrodestra. La question… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

... da tempo si parla di un Mario Draghi desideroso di trasferirsi da Palazzo Chigi al. L'... mentre sarebbe corposa la rosa di nomi al vaglio del: Marcello Pera, Letizia Moratti, ...Per Salvini e il resto del, questo è un momento chiave. Per numero di grandi elettori ,... Politica, tutti i numeri del presidente Davide Maria De Luca L'unica speranza di ...Oggi, alle 16.30, è in programma la conferenza stampa del centrodestra, per presentare la rosa di nomi per il Quirinale che dovrebbe comprendere i nomi di Letizia Moratti, Marcello Pera, Maria ...ROMA (Reuters) - Il centrodestra presenterà oggi i propri candidati per la presidenza della Repubblica in una conferenza stampa, riferisce una fonte. Oggi si comincia alle 15 con la seconda chiama a ...