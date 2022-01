Quirinale, Claudio Baglioni: “Eleggere presto Presidente senza derby fra guelfi e ghibellini” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il cantautore romano: “I nostri politici non facciano di questa materia un sondaggio su quale partito è più potente dell’altro” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il cantautore romano: “I nostri politici non facciano di questa materia un sondaggio su quale partito è più potente dell’altro” L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FBiasin : Il #Watford ha esonerato Claudio #Ranieri. Appena in tempo per il #Quirinale. - borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - borghi_claudio : Ohhh perfetto, quindi Grillo dopo aver messo Draghi a Palazzo Chigi (perché ce l'ha messo lui, ricordate? Tutti i s… - mariarosariaFo8 : Ecco qua pure claudio velardi Lasciate draghi a palazzo chigi e mettete un politico al quirinale Casini e la badant… - patripatty5 : RT @fdragoni: 'Il #Quirinale tutto ha bloccato e tutto blocca. In mano al #PD da 16 anni. Ci si sono schiantate maggioranze elettorali nett… -