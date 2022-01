Prezzi in aumento, consumi e pil in frenata: lo stallo di famiglie e imprese mentre Draghi occhieggia il Colle (Di martedì 25 gennaio 2022) L’inflazione alimentata anche dal caro energia che galoppa, mangiandosi i mini risparmi che arriveranno dalla riforma Irpef e frenando i consumi. E il pil che, di conseguenza, nel primo trimestre salirà molto meno delle previsioni influenzando negativamente l’intero 2022 e allontanando il recupero dei livelli pre Covid. È questo il contesto in cui Mario Draghi lascerebbe Palazzo Chigi in caso di elezione al Quirinale. Da settimane banche d’affari e gestori di fondi leggono la partita per il Colle attraverso la lente del Recovery plan: la priorità è garantire nei prossimi anni l’attuazione delle riforme e degli investimenti che sono condizione necessaria per ricevere 209 miliardi tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto. Ma per rispettare le scadenze l’attività di governo va misurata in settimane, non anni: entro fine giugno l’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) L’inflazione alimentata anche dal caro energia che galoppa, mangiandosi i mini risparmi che arriveranno dalla riforma Irpef e frenando i. E il pil che, di conseguenza, nel primo trimestre salirà molto meno delle previsioni influenzando negativamente l’intero 2022 e allontanando il recupero dei livelli pre Covid. È questo il contesto in cui Mariolascerebbe Palazzo Chigi in caso di elezione al Quirinale. Da settimane banche d’affari e gestori di fondi leggono la partita per ilattraverso la lente del Recovery plan: la priorità è garantire nei prossimi anni l’attuazione delle riforme e degli investimenti che sono condizione necessaria per ricevere 209 miliardi tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto. Ma per rispettare le scadenze l’attività di governo va misurata in settimane, non anni: entro fine giugno l’Italia ...

