GF Vip, Soleil confessa cos’è successo sotto le coperte con Alex Belli: la verità (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip, Soleil Sorge confessa cos’è realmente successo sotto le coperte con Alex Belli: la verità spunta fuori dopo giorni. Dopo la puntata choc di qualche ora fa, il ‘triangolo’ tra Soleil, Alex e Delia continua a tenere banco. Quello che, però, maggiormente cattura l’attenzione del pubblico italiano è scoprire realmente cos’è successo sotto le L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip,Sorgerealmentelecon: laspunta fuori dopo giorni. Dopo la puntata choc di qualche ora fa, il ‘triangolo’ trae Delia continua a tenere banco. Quello che, però, maggiormente cattura l’attenzione del pubblico italiano è scoprire realmentele L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

antonellaD_E : È palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c… - GiandomenicoGL : @GrandeFratello X me soleil doveva essere espulsa dal grande fratello VIP perche a sbagliato a mandato una lettera… - Quellochetutti1 : Arriva la verità da parte di Soleil che ha svelato cosa è successo sotto le coperte con Alex ?? - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Nella notte Delia rivela a Soleil cosa facevano lei e Alex durante l’amore libero! | Il Vicolo delle News… - IsaeChia : #GfVip 6, Antonella Elia boccia le opinioniste:“Sonia Bruganelli? Non ne dice una giusta! Adriana Volpe ha detto co… -