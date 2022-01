Congedo genitori Covid: domande al via per lavoratori autonomi (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l’arrivo ufficiale della proroga e l’apertura delle domande per i lavoratori dipendenti, arriva anche l’apertura delle domande per gli autonomi del Congedo genitori Covid introdotto dal Decreto fiscale, la misura che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata: del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto. A comunicarlo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l’arrivo ufficiale della proroga e l’apertura delleper idipendenti, arriva anche l’apertura delleper glidelintrodotto dal Decreto fiscale, la misura che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata: del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto. A comunicarlo ...

