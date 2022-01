(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilmedio dellain Italia in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754a 1,778), raggiungendo ilda settembre. Quello del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Benzina, prezzo sale a 1,778 euro, massimo dal 2013 #ministerodellatransizioneecologica #italia… - emobranco : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo sale a 1,778 euro, massimo dal 2013 #ministerodellatransizioneecologica #italia - etica_morale : RT @TCommodity: ++ Benzina: prezzo sale a 1,778 euro, massimo dal 2013 ++ Mite, aumento di 2,4 cent in una settimana. Sale anche il diesel… - OhWhatFun__ : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo sale a 1,778 euro, massimo dal 2013 #ministerodellatransizioneecologica #italia - blidonni : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo sale a 1,778 euro, massimo dal 2013 #ministerodellatransizioneecologica #italia -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina prezzo

Ilmedio dellain Italia in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), raggiungendo il massimo da settembre 2013. Quello del ...Sono stime del Codacons: come mai ildei carburanti continua a ...Dopo due anni di pandemia, di lockdown, di difficoltà economiche affrontate dai cittadini italiani, adesso arrivano anche i rincari di bollette e carburante.Scopri su Quattroruote Usato l'annuncio relativo a Suzuki Vitara/Sidekick ibrida 4x4 e approfondisci le caratteristiche tecniche di questo modello ...