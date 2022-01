Xavi | “La maglia del Barcellona pesa 20 kg in più delle altre”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildi, vince contro l’Alaves, grazie ad una rete al tramonto del match di Frenkie de Jong, ma non convince. Tre punti fondamentali per i blaugrana che salgono a 35 punti ad un solo punto dal quarto posto che significherebbe Champions Leage per il 2022/2023. Una squadra però, troppo altalenante. Dopo la partita,ha voluto spiegare, ai media iberici, quanto sia difficile giocare per quei colori: “Non è facile giocare per il, la20 kili in più rispetto ad altri club. È difficile. Siamo in un momento in cui dobbiamo restare uniti, tranquilli. Sappiamo che sarà dura. L’ho già detto in passato che il sole sarebbe tornato. Anche se stasera faceva molto freddo. Sono comunque molto contento”.ha poi voluto dire la sua sul caso ...