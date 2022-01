Variante Omicron fine pandemia? Cosa dicono Oms e esperti (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Variante Omicron segnerà davvero la fine della pandemia di covid? “Plausibile” secondo il dg Oms Europa – almeno fino a domenica scorsa – che fa riferimento all’ingresso “in una nuova fase”. Prudenza, però, perché è un “errore presumere” un epilogo immediato e ‘in discesa’ per il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità che oggi ha lanciato un nuovo monito. Accanto ai giudizi articolati dell’Oms, le opinioni degli esperti sul tema che però concordano sul fatto che la nuova mutazione “potrebbe” portare alla fine della pandemia avvicinandosi “molto a quelle che sono le caratteristiche di un virus circolante in una fase endemica”. Ma per ora, chiariscono, i dati sono ancora insufficienti per poter giungere a una sentenza ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lasegnerà davvero ladelladi covid? “Plausibile” secondo il dg Oms Europa – almeno fino a domenica scorsa – che fa riferimento all’ingresso “in una nuova fase”. Prudenza, però, perché è un “errore presumere” un epilogo immediato e ‘in discesa’ per il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità che oggi ha lanciato un nuovo monito. Accanto ai giudizi articolati dell’Oms, le opinioni deglisul tema che però concordano sul fatto che la nuova mutazione “potrebbe” portare alladellaavvicinandosi “molto a quelle che sono le caratteristiche di un virus circolante in una fase endemica”. Ma per ora, chiariscono, i dati sono ancora insufficienti per poter giungere a una sentenza ...

