Tonali non ha prezzo. Il Milan ha in mano un gioiello inestimabile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tonali e il Milan: una storia d’amore nata nel migliori dei modi e che si sta rilevando una delle pagine più belle della storia rossonera. Si perché il centrocampista lodigiano è praticamente il padrone del centrocampo del Milan. Un “tuttocampista” assoluto che incide nell’economia del sistema di gioco di Pioli. L’uomo capace di inserire equilibrio e al tempo stesso dettare trame di gioco importanti. La vigilia di Milan – Juventus era anche lo scontro tra Tonali e Locatelli. Due colonne portanti della Nazionale italiana. Tonali con i suoi numeri sembra prendersi in mano il dominio del centrocampo: 10 km percorsi, 6 falli fatti, 9 recuperi di palla e 82% di accuratezza di passaggio. Questi i numeri di una partita stratosferica, di un giocatore simbolo di un ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022)e il: una storia d’amore nata nel migliori dei modi e che si sta rilevando una delle pagine più belle della storia rossonera. Si perché il centrocampista lodigiano è praticamente il padrone del centrocampo del. Un “tuttocampista” assoluto che incide nell’economia del sistema di gioco di Pioli. L’uomo capace di inserire equilibrio e al tempo stesso dettare trame di gioco importanti. La vigilia di– Juventus era anche lo scontro trae Locatelli. Due colonne portanti della Nazionale italiana.con i suoi numeri sembra prendersi inil dominio del centrocampo: 10 km percorsi, 6 falli fatti, 9 recuperi di palla e 82% di accuratezza di passaggio. Questi i numeri di una partita stratosferica, di un giocatore simbolo di un ...

