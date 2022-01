Super Sinner raggiunge Berrettini nei quarti | Melbourne è azzurra!

Leggi su federtennis

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel day 8 degli Australian Open - riservato al quarto turno (ottavi) della parte bassa del tabellone - Jannik, undicesima testa di serie, regola in tre set l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding, e centra il suo secondo quarto in un Major. Giornata di riposo per Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, che martedì si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il francese Monfils, 19esima testa di serie