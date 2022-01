(Di lunedì 24 gennaio 2022) I carabinieri del Comando Provinciale dihanno messo in atto il Decreto di Fermo di indiziato di delitto per, un pluripregiudicato di 40 anni ritenuto il mandante deldei fratelli Emanuele e Alessio Costantino. Il fermo a carico diè stato convalidato dal Tribunale diieri, 23 gennaio 2022. Il Tribunale ha anche emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. su Il Corriere della Città.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - CorriereCitta : Roma, tentato duplice omicidio dell’Alessandrino: arrestato Giuseppe Molisso - rep_roma : Arrestato Giuseppe Molisso, mandante del tentato omicidio dei fratelli Costantino [di Luca Monaco] [aggiornamento d… - Affaritaliani : Preso Giuseppe Molisso, mandante del tentato omicidio dei fratelli Costantino - TgrRai : Roma, tentato duplice omicidio dell’Alessandrino. Fermato dai #carabinieri Giuseppe Molisso, 40 anni, ritenuto il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentato

" Hadi baciare un giornalista durante una manifestazione no - mask Covid negazionista. " A Pasquetta 2020 è stata fermata dalla polizia di, in pieno lockdown , nell'ambito dei controlli ......dopo che un gruppo di ragazzi hadi muoversi in direzione dei palazzi istituzionali, verso corso Rinascimento, provando ad oltrepassare i blocchi disposti dalle forze dell'ordine. "Agli ...I carabinieri hanno arrestato un 40enne ritenuto il presunto mandante di un tentato omicidio all’Alessandrino. Il sicario incaricato sarebbe lo stesso killer di Diabolik. Avrebbe pagato un sicario per ...I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo in atto il Decreto di Fermo di indiziato di delitto per Giuseppe Molisso, un pluripregiudicato di 40 anni ritenuto il mandante del tentato dup ...