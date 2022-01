Questa è l’età in cui ogni uomo diventa adulto. Lo dice la scienza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo la scienza esisterebbe un’età precisa che segna la maturità di un uomo. Fino a quel compleanno non sarà mai maturo abbastanza. Quanti anni dovrebbe avere un uomo per essere giudicato maturo? Questa risposta potrebbe dipendere da persona a persona ma in linea generale secondo alcuni esperti l’età che segnerebbe la maturità di un uomo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo laesisterebbe un’età precisa che segna la maturità di un. Fino a quel compleanno non sarà mai maturo abbastanza. Quanti anni dovrebbe avere unper essere giudicato maturo?risposta potrebbe dipendere da persona a persona ma in linea generale secondo alcuni espertiche segnerebbe la maturità di unL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

russ_mario1 : @MSiniscalco @dello__98 @GreenMidnight1 Ha esordito in EL. L'ho visto giocare molto bene in un derby. E le presenze… - RPochetta : @YDJ69 @totofaz @Lorenzinh08 Ha 19 anni. Tre anni bastano? dipende da lui. Magari brucia le tappe ed è già buono pe… - chiaraaries_ : Questa ha l’età di mia madre!! #guessmyage - lostthemoth : L'altra volta ci ho pensato e ho realizzato che deve ancora fare l'esame di maturità lol, cioè io avevo rimosso que… - crawlingbacktus : Non avevo risposto a questa comunque, siamo lì con l’età di torzi duro questo haha -

Ultime Notizie dalla rete : Questa l’età Covid, in Italia vaccinati oltre un milione di bambini tra i 5 e gli 11 anni Sky Tg24