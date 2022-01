Premier League: Watford sprofonda in classifica. Per Ranieri decisiva partita contro il Burnley (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nonostante il penultimo posto in classifica in Premier League, e un solo punto conquistato nelle ultime otto giornate, il Watford ha deciso di confermare, almeno per un’altra settimana, Claudio Ranieri. Il suo futuro, con ogni probabilità, si deciderà nella trasferta in casa del Burnley, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le gare internazionali. Chiamato a Vicarage Road lo scorso ottobre, in sostituzione dello spagnolo Xisco Munoz, finora il tecnico italiano non è riuscito ad invertire l’inerzia di una stagione altamente negativa. Nelle 13 partite sotto la sua guida, gli Hornets hanno raccolto la miseria di sette punti. Sono inoltre senza vittori da ormai più di due mesi, dal successo sul Manchester United dello scorso 20 novembre. Nell’ultima giornata, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nonostante il penultimo posto inin, e un solo punto conquistato nelle ultime otto giornate, ilha deciso di confermare, almeno per un’altra settimana, Claudio. Il suo futuro, con ogni probabilità, si deciderà nella trasferta in casa del, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le gare internazionali. Chiamato a Vicarage Road lo scorso ottobre, in sostituzione dello spagnolo Xisco Munoz, finora il tecnico italiano non è riuscito ad invertire l’inerzia di una stagione altamente negativa. Nelle 13 partite sotto la sua guida, gli Hornets hanno raccolto la miseria di sette punti. Sono inoltre senza vittori da ormai più di due mesi, dal successo sul Manchester United dello scorso 20 novembre. Nell’ultima giornata, il ...

