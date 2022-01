Pietro Labriola nuovo amministratore delegato di Tim (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il direttore generale di Tim, Pietro Labriola, è cooptato in Cda e nominato amministratore delegato del gruppo. Lo rivelano fonti vicine all’azienda. La decisione è presa all’unanimità. Labriola è direttore generale di Tim dallo scorso 26 novembre, giorno in cui Luigi Gubitosi ha rimesso le deleghe. Dal 3 aprile 2019 è Ceo di Tim Brasil, società nella quale ha già assunto in precedenza la carica di chief operating officer nel 2015. Nato ad Altamura (Bari) il 1° ottobre 1967, Labriola entra nel gruppo Telecom Italia nel 2001. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il direttore generale di Tim,, è cooptato in Cda e nominatodel gruppo. Lo rivelano fonti vicine all’azienda. La decisione è presa all’unanimità.è direttore generale di Tim dallo scorso 26 novembre, giorno in cui Luigi Gubitosi ha rimesso le deleghe. Dal 3 aprile 2019 è Ceo di Tim Brasil, società nella quale ha già assunto in precedenza la carica di chief operating officer nel 2015. Nato ad Altamura (Bari) il 1° ottobre 1967,entra nel gruppo Telecom Italia nel 2001. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

