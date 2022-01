(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Confermo che, indubitabilmente, la linea evolutiva di decelerazione netta di quelli che sono i numeri della diffusione di SARS - Cov - 2 si sono verificati, di fatto, anche in questa settimana. ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Locatelli a Sky TG24: 'Durata Green pass potrebbe cambiare e andare oltre i 6 mesi' - Affaritaliani : Locatelli (Cts): Omicron fine della pandemia in Europa? Possibile - Affaritaliani : Locatelli (Cts): giù contagi e occupazione terapie intensive - ilfoglio_it : [VIDEO] “È logicamente coerente pensare a un’estensione della durata del #greenpass soprattutto se non ci saranno i… - Newsinunclick : Covid, Locatelli (Cts): “Chiara riduzione dei contagi, ma continuiamo a essere prudenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Cts

Anche per il coordinatore delFranco'La situazione dei dati degli ultimi giorni indica indubitabilmente una frenata'. Per l'oncometologo pediatrico, ' questo è un segnale incoraggiante ...... alla fine, infettate": così a e - VENTI, su Sky TG24, Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispetto al fatto che Omicron, ...Roma, 24 gen. (askanews) - 'Confermo che, indubitabilmente, la linea evolutiva di decelerazione netta di quelli che sono i numeri della diffusione ...Roma, 24 gen. (askanews) - 'È una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche ...