Due auto distrutte dal fuoco nel cortile di un condominio | il calore danneggia le persiane dell' immobile

(Di domenica 23 gennaio 2022) CHIARAVALLE - Spavento questa mattina, domenica 23 gennaio 2022, in undi via Tommasi a Chiaravalle . Nell'area di sosta, infatti, è scoppiato un incendio che ha coinvolto dueferme. ...

Advertising

AlexBazzaro : Le ultime demenziali implementazioni alle già inutili norme, sono frutto del lavoro di un Ministro che rappresenta… - gualtierieurope : Due poliziotti feriti e un’auto della polizia locale vandalizzata durante lo sgombero dei locali dell’Inps a Casal… - News_24it : LATINA – Questa mattina in via Chiesuola, lungo il rettilineo che porta verso l'Appia, due automobili e una minicar… - BLturismo : RT @HTO_tv: Auronzo di Cadore (BL) – Frontale tra due auto: Feriti entrambi i conducenti - _COSMOPOLIS_ : Taranto, a fuoco due auto nella notte #23gennaio #cronaca #cosmopolis_media -

Ultime Notizie dalla rete : Due auto

AnconaToday

Taranto, spara contro l'della polizia e ferisceagenti: la raffica di colpi ripresa dalla telecamera Il 42enne era ex guardia giurata perché la licenza non gli era stata rinnovata. Varallo è ...... ma che il costo di produzione di un'è, in Italia, 'significativamente più alto, a volte il ... Intanto è già operativa la decisione di costruiremaxistabilimenti di batterie, uno in Francia e ...CHIARAVALLE - Spavento questa mattina, domenica 23 gennaio 2022, in un condominio di via Tommasi a Chiaravalle. Nell'area di sosta, infatti, è scoppiato un incendio che ha coinvolto ...L'incidente tra i due treni sarebbe stato causato da un errore umano ed ha implicato il ferimento di lavoratori ferroviari esterni a FS ...