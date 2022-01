CorSport: Napoli-Salernitana, Mertens centravanti, con Zielinski, Insigne e Lozano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per Napoli-Salernitana, in programma oggi pomeriggio alle 15. Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti si affiderà a Mertens centravanti, con alle spalle Insigne, che torna dall’infortunio, Zielinski e Lozano, che ha dimostrato di essere in forma contro il Bologna. A centrocampo Lobotka e Fabian. In difesa, davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. La Salernitana, come dichiarato ieri da Colantuono in conferenza stampa, non avrà a disposizione né Ribery né Simy, e sarà decimata dal Covid. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per, in programma oggi pomeriggio alle 15. Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti si affiderà a, con alle spalle, che torna dall’infortunio,, che ha dimostrato di essere in forma contro il Bologna. A centrocampo Lobotka e Fabian. In difesa, davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. La, come dichiarato ieri da Colantuono in conferenza stampa, non avrà a disposizione né Ribery né Simy, e sarà decimata dal Covid. L'articolo ilsta.

