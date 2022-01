Stupro di Capodanno a Roma, Repubblica fa il nome del nipote dell’ex premier implicato nelle indagini (Di sabato 22 gennaio 2022) Si chiama Simone Maria Ceresani, è il nipote dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita ed è uno dei testimoni ascoltati dalla magistratura nella vicenda dello Stupro di Capodanno a Roma. C’era anche lui durante il festino in via del Podere Fiume a Primavalle in cui una ragazza minorenne, figlia di un diplomatico spagnolo, ha denunciato una violenza sessuale di gruppo. E che oggi vede cinque indagati e tre ragazzi sottoposti a misure cautelari. Ceresani è figlio di Cristiano e di Simona De Mita, figlia dell’ex premier. Il padre è stato capo di gabinetto del leghista Lorenzo Fontana. E alla guida dell’ufficio legislativo di Maria Elena Boschi. Le indagini Ceresani ha raccontato che qualcuno gli ha puntato una pistola contro durante la ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Si chiama Simone Maria Ceresani, è ilpresidente del Consiglio Ciriaco De Mita ed è uno dei testimoni ascoltati dalla magistratura nella vicenda dellodi. C’era anche lui durante il festino in via del Podere Fiume a Primavalle in cui una ragazza minorenne, figlia di un diplomatico spagnolo, ha denunciato una violenza sessuale di gruppo. E che oggi vede cinque indagati e tre ragazzi sottoposti a misure cautelari. Ceresani è figlio di Cristiano e di Simona De Mita, figlia. Il padre è stato capo di gabinetto del leghista Lorenzo Fontana. E alla guida dell’ufficio legislativo di Maria Elena Boschi. LeCeresani ha raccontato che qualcuno gli ha puntato una pistola contro durante la ...

fanpage : Ragazzini che minacciano di morte la minore che hanno stuprato, genitori compiacenti e totale omertà. Lo stupro di… - repubblica : Stupro di Capodanno, nei guai il nipote di De Mita. Il padre: 'Non sapevo nulla' [di Lorenzo D'Albergo, Romina Marc… - repubblica : Stupro di Capodanno, chi è il baby calciatore che ha guidato il branco. Il suo trofeo: mostrare la maglietta col sa… - tempoweb : Il #capodanno dello stupro a Primavalle e quei ragazzini perduti violentandone una di loro ??… - daniele_tissone : RT @rep_roma: 'Non so, non c'ero. Stava benissimo'. Stupro di Capodanno, lo scaricabarile dell'orrore [aggiornamento delle 03:01] https://t… -