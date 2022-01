Razlan Razali sul confronto Rossi-Dovizioso: “Il paragone è…” (Di sabato 22 gennaio 2022) Andrea Dovizioso e Darryn Binder come piloti per il presente. Una collaborazione, fallace, con Valentino Rossi nel recente passato. Razlan Razali ha parlato del presente del suo team spiegando anche la differenza che c’è tra il Dottore ed il suo attuale pilota italiano sotto contratto. Razlan Razali ha parlato di Rossi-Dovizioso Ecco cosa ha detto il patron del team RNF WithU, nato sulle ceneri della squadra Petronas, sul dualismo tra Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso: “Quel che è successo lo scorso anno ormai fa parte del passato, per noi è stato grandioso essere la sua ultima squadra e abbiamo imparato molto da lui. In primis come gestire una persona come lui, e poi ci ha trasmesso la mentalità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Andreae Darryn Binder come piloti per il presente. Una collaborazione, fallace, con Valentinonel recente passato.ha parlato del presente del suo team spiegando anche la differenza che c’è tra il Dottore ed il suo attuale pilota italiano sotto contratto.ha parlato diEcco cosa ha detto il patron del team RNF WithU, nato sulle ceneri della squadra Petronas, sul dualismo tra Valentinoed Andrea: “Quel che è successo lo scorso anno ormai fa parte del passato, per noi è stato grandioso essere la sua ultima squadra e abbiamo imparato molto da lui. In primis come gestire una persona come lui, e poi ci ha trasmesso la mentalità di ...

