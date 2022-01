Quirinale | Nanni Moretti | “Berlusconi ‘divisivo’? No | indecoroso”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elezioni ale candidatura del Cav? Per“‘è troppo divisivo’, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato enon può diventare presidente della Repubblica”. Le parole del regista arrivano via Instagram, in un post in breve tempo diventato virale sui social tra migliaia di ‘like’ e centinaia di commenti. A corredo del pensiero, un’immagine tratta da ‘Il Caimano’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il post del regista su Instagram: "Non può diventare presidente della Repubblica" Elezioni al Quirinale e candidatura del Cav? Per Nanni Moretti "'Berlusconi è troppo divisivo', dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato e indecoroso non può diventare presidente della Repubblica". Lo scrive il regista Nanni Moretti in un post su Instagram, come commento a un'immagine tratto dal suo film Il Caimano. Il film, uscito nel 2006, raccontava le vicende di un produttore cinematografico di serie B, Bruno ...