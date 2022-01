Lazio Atalanta 0-0 LIVE | palo di Zaccagni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 5? Fase di studio – Fase di studio in questi primi minuti di gioco all’Olimpico. 10? Poco spettacolo – Non decolla ancora la gara con le due squadre che si fronteggiano con molto equilibrio e poche opportunità potenzialmente pericolose. 14? Ci prova l’– Primo timido tentativo dell’con Zappacosta che trova il tempo e lo spazio per il cross, il colpo di testa di pezzella sul secondo ...

Advertising

SkySport : Atalanta, nessun nuovo positivo: con la Lazio si gioca #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Atalanta - stebellentani : Ultime 4 di campionato (Torino, Lazio, Atalanta e questi 45’ col Venezia): gol di Barella, Bastoni, Skriniar, Dumfr… - AlfredoPedulla : #Lazzari-#Atalanta: proposto a fine dicembre, pista che può riscaldarsi. Gradimento dell’esterno che ha avuto altre… - dodieffe : Ma la Lazio riuscirà a proporre qualcosa di decente contro un'Atalanta totalmente rabberciata? Chissà. - BANJ0SALTATO : 5000 e poi guardo Lazio Atalanta e sono tutti belli ammucchiati. Eh ma l'italiano non è una bestia... -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...In caso la cessione vada in porto, laproverà a prendere LAPADULA, in uscita dal Benevento e ... che ha chiesto DESTRO al Genoa (si può fare solo se in rossoblù arriva PICCOLI dall'), ...Serie A TIM | 23ª giornata Sabato 22 gennaio 2022, ore 20.45 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj ...Serie A TIM | 23ª giornata Sabato 22 gennaio 2022, ore 20.45 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz ...