Incontro Letta-Renzi sul Quirinale: torna l’ipotesi Draghi, ma sul tavolo anche altri nomi “super partes” (Di sabato 22 gennaio 2022) Un Incontro che fa tornare in mente scenari politici di ben altro tenore, quello tra Enrico Letta e Matteo Renzi, che si vedono per un faccia a faccia sulla partita del Quirinale. Mentre aumenta la confusione dei partiti in Parlamento, schiacciati dall’incertezza e dalla volontà di protagonismo di alcune parti, i due leader si siedono al tavolo per trovare un’intesa, che ci sarebbe stata. torna in auge il nome di Mario Draghi, che Letta vorrebbe fortemente, ma ci sono altri nomi “super partes” che il segretario del PD vuole, quindi non legati al centrodestra. Continua il puzzle di veti e opportunità mentre ci si avvicina al primo giorno di elezioni per il nuovo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Unche fare in mente scenari politici di ben altro tenore, quello tra Enricoe Matteo, che si vedono per un faccia a faccia sulla partita del. Mentre aumenta la confusione dei partiti in Parlamento, schiacciati dall’incertezza e dalla volontà di protagonismo di alcune parti, i due leader si siedono alper trovare un’intesa, che ci sarebbe stata.in auge il nome di Mario, chevorrebbe fortemente, ma ci sono” che il segretario del PD vuole, quindi non legati al centrodestra. Continua il puzzle di veti e opportunità mentre ci si avvicina al primo giorno di elezioni per il nuovo ...

