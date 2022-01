Genoa Udinese LIVE 0-0 | iniziato il match del Ferraris

(Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio, ilvalido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nelvalido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Pérez; Molina, ...

Advertising

GOAT_TIPS : ?? INPLAY ???? Serie A ?? Genoa ??? Udinese ?? To score 1+ goals - Genoa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Affronteremo il Genoa con coraggio e umiltà' - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | In campo Genoa-Udinese. #ANSA - apetrazzuolo : UDINESE - Cioffi: 'Affronteremo il Genoa con coraggio e umiltà' - napolimagazine : UDINESE - Cioffi: 'Affronteremo il Genoa con coraggio e umiltà' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Udinese

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di, partita valida per la 23° giornata di Serie A. L'non perde contro ilin Serie A da febbraio 2016 (2 - 1 con reti di Cerci, Laxalt e Ali Adnan), da allora per i ...Segui la diretta Genova " Alexander Blessin è pronto al debutto sulla panchina delper la sfida contro l'. Subito una gara da non sbagliare per il Grifone che non vince a Marassi dallo scorso aprile. L'allenatore tedesco punta sulla difesa a 4 con Hefti, Bani, ...I bianconeri sono pronti a scendere in campo contro il Grifone. Fischio d'inizio previsto alle 15:00! Ecco la diretta del match e molto altro ...Diretta Genoa Udinese: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella ventitreesima giornata di Serie A.