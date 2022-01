Contro i corsi di scrittura creativa. Un manuale per imparare a leggere (Di sabato 22 gennaio 2022) Ogni volta che sento parlare di scuole di scrittura (e succede sempre più spesso) mi viene in mente l’irresistibile libro Corso di lettura creativa, di Franco Mimmi (Lampi di stampa, 2011), in cui l’autore, un bolognese che vive a Maiorca, si rivolge agli ipotetici iscritti alle sue lezioni, desiderosi di diventare scrittori “dalla mattina alla sera”, con queste parole: “Se invece di sognare futuri trionfi letterari imparaste a leggere le grandi opere altrui, chissà forse avreste una possibilità”. Personalmente ho tenuto un corso di scrittura creativa una sola volta, tanti anni fa, e la prima cosa che domandai agli studenti fu: “Quali sono gli scrittori che hanno significato di più nella vostra vita e perché?”. Ebbi risposte a dir poco stravaganti. Nomi per me insignificanti, in genere americani. Ma ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Ogni volta che sento parlare di scuole di(e succede sempre più spesso) mi viene in mente l’irresistibile libro Corso di lettura, di Franco Mimmi (Lampi di stampa, 2011), in cui l’autore, un bolognese che vive a Maiorca, si rivolge agli ipotetici iscritti alle sue lezioni, desiderosi di diventare scrittori “dalla mattina alla sera”, con queste parole: “Se invece di sognare futuri trionfi letterari imparaste ale grandi opere altrui, chissà forse avreste una possibilità”. Personalmente ho tenuto un corso diuna sola volta, tanti anni fa, e la prima cosa che domandai agli studenti fu: “Quali sono gli scrittori che hanno significato di più nella vostra vita e perché?”. Ebbi risposte a dir poco stravaganti. Nomi per me insignificanti, in genere americani. Ma ...

Advertising

FinoGinofino : @Martinetus @EsteriLega raramente ho visto un'associazione far barriccate contro i provvedimenti di qualsivoglia go… - SusyBoogie : Il 'mio' ballo è contro la discriminazione, quindi alle condizioni attuali proprio non riesco a ricominciare i cors… - BoopLucy : RT @Angela300564201: @DDetusc Perché in moltissimi, succubi del lavaggio del cervello mediatico sono corsi a inocularsi! Poi dopo fatta l… - FrancescoITA333 : @SimonaVentura17 @darianichele @kat_prima Grazie, ma che avete contro il mattoncino? Io lo ho scelto perché lo avev… - DavideDavidec : @MiuccioPrado @RiccardoGavazza Si ma infatti un conto sono le riviste scientifiche e corsi di formazione specifici,… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro corsi Fvg in zona arancione da lunedì, limitazioni stringenti solo per i non vaccinati: ecco quali saranno Per loro sarà vietato seguire anche corsi di formazione in presenza, mentre per spostarsi da un ... Questa è l'unica misura in più a cui dovranno attenersi gli immunizzati contro il Covid, rispetto a ...

Sicurezza, ecco come è andata nel 2021 a Firenze Complessivamente nel 2021 sono stati svolti 50 corsi con 976 partecipanti e 31.922 ore di lezione ... come la tutela degli spazi pubblici e gli interventi contro le violazioni ambientali e di contrasto ...

Contro i corsi di scrittura creativa. Un manuale per imparare a leggere Il Foglio Contro i corsi di scrittura creativa. Un manuale per imparare a leggere Se le scuole pronte a sfornare valanghe di nuovi scriventi non collaudati formassero invece i nuovi grandi lettori di classici sarebbe un gran bel risultato ...

Lascia o si candida? Berlusconi decide oggi Buongiorno. Mancano due giorni all’inizio delle votazioni per il successore di Sergio Mattarella e oggi è atteso un primo importante chiarimento: Silvio Berlusconi si ritirerà o insisterà per essere i ...

Per loro sarà vietato seguire anchedi formazione in presenza, mentre per spostarsi da un ... Questa è l'unica misura in più a cui dovranno attenersi gli immunizzatiil Covid, rispetto a ...Complessivamente nel 2021 sono stati svolti 50con 976 partecipanti e 31.922 ore di lezione ... come la tutela degli spazi pubblici e gli interventile violazioni ambientali e di contrasto ...Se le scuole pronte a sfornare valanghe di nuovi scriventi non collaudati formassero invece i nuovi grandi lettori di classici sarebbe un gran bel risultato ...Buongiorno. Mancano due giorni all’inizio delle votazioni per il successore di Sergio Mattarella e oggi è atteso un primo importante chiarimento: Silvio Berlusconi si ritirerà o insisterà per essere i ...