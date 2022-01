A C’è posta per te la storia di Alessio e Luciano, un padre e un figlio che si ritrovano per la seconda volta (Di domenica 23 gennaio 2022) La puntata di C’è posta per te del 22 gennaio ha presentato al pubblico diverse sfaccettature di emozioni. Dopo la commovente storia d’amore tra Andrea e Stefania, si è parlato di genitorialità. Carmen ha fatto chiamare il padre Luigi e la matrigna Nunzia. Dopo molte indecisioni, i due sono riusciti a ricostruire un rapporto. Anche Luciano e Cristina si sono rivolti al people show per ricucire il rapporto con il figlio di lui, Alessio. Anche in questo caso, la richiesta di pace è stata accettata. La complicata storia di Alessio e del padre Luciano a C’è posta per te Luciano e Cristina hanno inviato una lettera, attraverso C’è posta per te al ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) La puntata di C’èper te del 22 gennaio ha presentato al pubblico diverse sfaccettature di emozioni. Dopo la commovented’amore tra Andrea e Stefania, si è parlato di genitorialità. Carmen ha fatto chiamare ilLuigi e la matrigna Nunzia. Dopo molte indecisioni, i due sono riusciti a ricostruire un rapporto. Anchee Cristina si sono rivolti al people show per ricucire il rapporto con ildi lui,. Anche in questo caso, la richiesta di pace è stata accettata. La complicatadie dela C’èper tee Cristina hanno inviato una lettera, attraverso C’èper te al ...

