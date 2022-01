Tennis | McEnroe | ' disponibile ad aiutare Sinner a diventare un grande giocatore' **

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Sonoa un lavoro part-time perJannikun, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no". Sono le parole dell'ex campione dle tennis mondiale John, che commenta l'Australian Open in esclusiva per Discovery, sul tennista italiano Jannike del nuovo super-consulente che entrerà presto a far parte del team. "Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendidoitaliano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L'ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo Us Open ed è davvero una spugna", ha aggiunmto

Così la leggenda del Tennis John McEnroe, commentando le parole di Jannik Sinner che si è detto alla ricerca di un nuovo coach, nel suo intervento in collegamento con il Cube di Eurosport.