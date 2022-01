Supermercati e negozi senza green pass: l’elenco dei punti vendita in cui si può entrare senza certificazione e quelli in cui serve (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 1° febbraio 2022 nella maggior parte dei negozi e degli esercizi commerciali si potrà entrare soltanto con il green pass. Ci sono, ovviamente, delle eccezioni che consentono l’ingresso per esigenze alimentari, di salute, di sicurezza e di giustizia: ecco la lista Leggi su corriere (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 1° febbraio 2022 nella maggior parte deie degli esercizi commerciali si potràsoltanto con il. Ci sono, ovviamente, delle eccezioni che consentono l’ingresso per esigenze alimentari, di salute, di sicurezza e di giustizia: ecco la lista

CarloFusaro : @matteograndi Sì. Ma ricorda quando nel grande #lockdown i supermercati erano aperti ma si potevano acquistare solo… - fratebirraiolo : @matteograndi calcola che i nostri politici non vanno per supermercati e negozi....quindi non sono pratici e....partoriscono ste cazzate - BarcoPaolo : @francescafagnan Col cazzo che mi controllano il carrello! Al massimo gli faccio vedere lo scontrino, non si puo pe… - RobRe62 : RT @wireditalia: Le attività in cui non serve il green pass restano pochi e sono supermercati e negozi di alimentari, farmacie, edicole, be… - Eveleenrey : RT @scch63: @borghi_claudio Penso sia il momento in cui i cittadini facciano sentire forte la loro voce.Tipo boicottare i supermercati x 24… -