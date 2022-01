Roma, donna incinta non vaccinata muore di covid. Un cesareo d’urgenza salva il neonato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a Roma. Non ce l’ha fatto la giovane donna incinta ricoverata per covid lo scorso 7 gennaio al policlinico Umberto I della Capitale. La ventottenne, che non era vaccinata, è morta nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. “Durante le fasi della degenza – informa l’unità di crisi covid della Regione Lazio – si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea)”. Il comunicato ufficiale si chiude con una splendida notizia. “È stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile”. Il calvario della donna incinta e non vaccinata Tutto inizia il 7 gennaio quando la donna si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a. Non ce l’ha fatto la giovanericoverata perlo scorso 7 gennaio al policlinico Umberto I della Capitale. La ventottenne, che non era, è morta nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. “Durante le fasi della degenza – informa l’unità di crisidella Regione Lazio – si è tentato di tutto perre la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea)”. Il comunicato ufficiale si chiude con una splendida notizia. “È stato possibile far partorire ilprematuro, che ora è estubato e stabile”. Il calvario dellae nonTutto inizia il 7 gennaio quando lasi ...

