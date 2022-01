Messico: oltre 91 omicidi al giorno nel 2021, in lieve calo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Messico ha registrato 33.308 omicidi nel 2021, una media di 91,25 al giorno, in calo del 3,6% rispetto ai due anni precedenti, secondo i dati ufficiali appena diffusi. "Sei stati su 32 concentrano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilha registrato 33.308nel, una media di 91,25 al, indel 3,6% rispetto ai due anni precedenti, secondo i dati ufficiali appena diffusi. "Sei stati su 32 concentrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Messico oltre Messico: oltre 91 omicidi al giorno nel 2021, in lieve calo Si tratta di Messico, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco e Michoacan. "Stiamo assistendo a una tendenza al ribasso", ha affermato in conferenza stampa la ministra del governo di sinistra ...

Messico: oltre 91 omicidi al giorno nel 2021, in lieve calo ANSA Nuova Europa Messico: oltre 91 omicidi al giorno nel 2021, in lieve calo Il Messico ha registrato 33.308 omicidi nel 2021, una media di 91,25 al giorno, in calo del 3,6% rispetto ai due anni precedenti, secondo i dati ufficiali appena diffusi. (ANSA) ...

