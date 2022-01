FBI: International, anticipazioni 3^ puntata 22 gennaio: un incredibile furto (Di venerdì 21 gennaio 2022) FBI: International tornerà il 22 gennaio 2022 con una nuova puntata dal titolo Criptovaluta che vedrà l'International Fly Team alle prese con un caso alquanto complesso. La squadra guidata da Scott Forrester, come segnalano le anticipazioni, dovrà indagare sul furto di portafogli di criptovalute che erano destinati ad un caveau in Svizzera. Il caso che sembrava essere piuttosto semplice, si rivelerà sempre più complesso a causa della mancanza di indizi. FBI: International, trama 22 gennaio 2022: una coppia ruba dei portafogli di criptovalute Il nuovo episodio di FBI: International intitolato Criptovaluta in onda il 22 gennaio 2022 su Rai due subito dopo l'episodio di FBI 4, vedrà l'International Fly ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) FBI:tornerà il 222022 con una nuovadal titolo Criptovaluta che vedrà l'Fly Team alle prese con un caso alquanto complesso. La squadra guidata da Scott Forrester, come segnalano le, dovrà indagare suldi portafogli di criptovalute che erano destinati ad un caveau in Svizzera. Il caso che sembrava essere piuttosto semplice, si rivelerà sempre più complesso a causa della mancanza di indizi. FBI:, trama 222022: una coppia ruba dei portafogli di criptovalute Il nuovo episodio di FBI:intitolato Criptovaluta in onda il 222022 su Rai due subito dopo l'episodio di FBI 4, vedrà l'Fly ...

Advertising

FastSubITA : FBI INTERNATIONAL 1x10 ' Close to the Sun' Pubblicato nel nostro canale telegram. - SerieTvserie : “FBI: International”: Elizabeth Michell ha ottenuto un ruolo ricorrente - carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #19gennaio: Elizabeth Mitchell in #FBIInternational; F. Murray Abraha e altri in #TheWhiteLotus 2 ; Corb… - telesimo : #SeriesNews di oggi, #19gennaio: Elizabeth Mitchell in #FBIInternational; F. Murray Abraha e altri in… - AmorexleserieTV : #FBIInternational: Elizabeth Michell ha ottenuto un ruolo ricorrente -