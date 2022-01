Ucraina | Cnn | Kiev ' scioccata' dalle parole di Biden

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L'di Joe. Lo riporta la Cnn, citando funzionari diche hanno letto nelle affermazioni del presidente americano un via libera a Vladimir Putin a invadere il ...

L'Ucraina "scioccata" dalle parole di Joe Biden. Lo riporta la Cnn, citando funzionari di Kiev che hanno letto nelle affermazioni del presidente americano un via libera a Vladimir Putin a invadere il paese. Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato il direttore della Cia e l'omologo ucraino Dmytro Kuleba. Il viaggio riguarda la tensione causata dal rafforzamento militare della Russia e dalla continua aggressione contro l'Ucraina. Domani Blinken incontra Lavrov a Ginevra. Biden si aspetta che Putin invaderà l'Ucraina con un'incursione limitata e la risposta americana sarà proporzionale. Kiev: le parole di Biden sono un via libera a Putin.