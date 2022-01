Sanremo 2022 | Sangiovanni | “Ho paura di morire | temo anche che non si riesca a trovare una via d’uscita dal Covid Il mio sogno? Una casa e un cane”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal paesino d’origine Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) al palco del Teatro Ariston didavanti a milioni di telespettatori. Quello diè unche si realizza ed è pronto a presentare “Farfalle”, un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotto da Zef ed Itaca, team produttivo di Merk & Kremont. Un anno ricco di soddisfazioni se si consideranola vittoria nel circuito canto di “Amici di Maria De Filippi” lo scorso anno, il riconoscimento del singolo più venduto nel 2021 con “Malibù”, l’amore con Giulia Stabile e non solo. “Sono diventato zio di mia nipote Virginia. Ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino. Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte ...

È con queste parole che il cantautore bolognese " presto ospite a" ha ringraziato innanzitutto i fan che già nella prima giornata di ieri hanno regalato al suo nuovo singolo importanti ...Il Festival dilo guardava con suo padre e sua madre che oggi non ci sono più. Vorrei vedere mamma scendere dalle scale dell'Ariston come un angelo felice fortunato e beato'. Santamaria ...Un Gianni Morandi pieno di energia introduce così "Apri tutte le porte", brano scritto da Jovanotti col quale torna in gara a Sanremo a 22 anni dal terzo posto con "Innamorato" e a dieci ...