Lazio | Milinkovic-Savic a parte | le condizioni del centrocampista!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022)preoccupano gli infortuni. Nuovi grattacapi per Maurizio Sarri che oggi, a formello, non ha avuto a disposizione l’intera rosa. Due su tutti hanno destano preoccupazione : Mattia Zaccagni e Sergej. Zaccagni-Per l’esterno italiano tentativo di recupero dopo la distorsione alla caviglia rimediata nella giornata di martedì. L’ex Verona cercherà di esserci per il prossimo match contro l’Atalanta. Situazione diversa quella di, il centrocampista serbo ha lavorato ain palestra, sembrerebbe però non esserci nessun problema, solo gestione delle forze per il centrocampista. Sarri e i tifosi laziali possono tirare un sospiro di sollievo.