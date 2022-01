Il terrorista condannato a leggere libri ora dovrà andare in carcere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima una condanna "morbida", ora il carcere. Era stato condannato per il reato di terrorismo, con pena sospesa e commutata nell'obbligo di leggere testi di letteratura classica. Ma per Ben John, 22enne ex studente di Lincoln, in... Leggi su today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima una condanna "morbida", ora il. Era statoper il reato di terrorismo, con pena sospesa e commutata nell'obbligo ditesti di letteratura classica. Ma per Ben John, 22enne ex studente di Lincoln, in...

Ultime Notizie dalla rete : terrorista condannato Attentati di Bali: 15 anni al capo della cellula terrorista In precedenza il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per il terrorista, ma i tre giudici ... ha confermato Alex Adam Faisal, portavoce del tribunale, aggiungendo che il condannato è stato ...

Albania - Turchia: la visita di Erdoan rafforza la relazione ...che Ankara considera terrorista e ritiene autore di un tentato colpo di stato nel 2016. Nel 2020 ha causato preoccupazione da parte dell'ONU l' espulsione in Turchia (dove è stato condannato a 8 anni ...

Il terrorista condannato a leggere libri ora dovrà andare in carcere Today.it Anders Breivik, condannato per omicidio di 77 anni, diagnosticato da uno psichiatra in seguito al patteggiamento Il neonazista norvegese Anders Breivik, in cerca di libertà vigilata, è pericoloso quanto lo era quando ha ucciso 77 persone dieci anni fa, ha detto ...

Breivik chiede la libertà vigilata dopo 10 anni di carcere L’attentatore ha scontato i primi 10 anni dei 21 a cui è stato condannato. Ora, come ha fatto sapere il suo avvocato chiederà la libertà vigilata, sostenendo di non essere più una minaccia per la soci ...

