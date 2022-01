Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: cast e curiosità sul terzo capitolo della saga che torna in onda (Di giovedì 20 gennaio 2022) Su Italia1 nella prima serata di giovedì 20 gennaio 2022 continua la saga dedicata al maghetto più amato della storia del cinema. La terza pellicola che racconta la storia dei personaggi inventati dalla penna di J. K. Rowling va in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 e ci mostra i maghetti Harry, Hermione e Ron alle prese per la prima volta con i Dissennatori. Nel film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban gli amati protagonisti se la dovranno vedere con quello che sembra essere un pericoloso assassino di nome Sirius Black, un seguace di Voldemort che è evaso da Azkaban per finire il lavoro del suo padrone ed uccidere il nostro Harry. Scopri le curiosità, il cast e la trama ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Su Italia1 nella prima serata di giovedì 20 gennaio 2022 continua ladedicata al maghetto più amatostoria del cinema. La terza pellicola che racconta la storia dei personaggi inventati dalla penna di J. K. Rowling va inquesta sera a partire dalle ore 21:20 e ci mostra i maghetti, Hermione e Ron alle prese per la prima volta con i Dissennatori. Nel filme ildigli amati protagonisti se la dovranno vedere con quello che sembra essere un pericoloso assassino di nome Sirius Black, un seguace di Voldemort che è evaso daper finire il lavoro del suo padrone ed uccidere il nostro. Scopri le, ile la trama ...

team_world : La Mappa del Malandrino è uno degli oggetti magici più desiderati dai fan di #HarryPotter: ecco cos'è, chi l'ha ide… - vogue_italia : Bellissima, intensa... Emma Watson si racconta in esclusiva a Vogue ?? e parla in particolare dell'esperienza… - spiderxwitch : RT @ironxnat: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban miglior film della saga e non mi farete cambiare idea. #HarryPotter - LetiziaPezzetti : @goddessofnight_ Fermi tutti, io amo after e i miei libri preferiti sono quelli di harry potter, eppure mi ritengo… - ironxnat : Harry Potter e il prigioniero di Azkaban miglior film della saga e non mi farete cambiare idea. #HarryPotter -