Francesca Sofia Novello e l’ultimatum a Valentino Rossi: il retroscena (Di giovedì 20 gennaio 2022) Veloce in pista, ma riflessivo nella vita privata: Valentino Rossi, il pilota che ha incantato gli appassionati di MotoGp, ha appeso la due ruote al chiodo e ha iniziato una nuova vita con la compagna e futura mamma Francesca Sofia Novello. Diversamente da quello che ci si può aspettare da un pilota così scattante, la relazione con la modella lombarda non ha ingranato subito la marcia proprio per le titubanze di Valentino. L’amore tra i due dura da circa quattro anni: il primo incontro è avvenuto nel dicembre del 2017, a breve verrà suggellato dalla nascita della loro prima figlia. In realtà, il rapporto non è iniziato con il piede giusto, come racconta la coppia in un’intervista rilasciata a Graham Bensinger, tanto che la Novello è dovuta arrivare ad un ultimatum per ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 gennaio 2022) Veloce in pista, ma riflessivo nella vita privata:, il pilota che ha incantato gli appassionati di MotoGp, ha appeso la due ruote al chiodo e ha iniziato una nuova vita con la compagna e futura mamma. Diversamente da quello che ci si può aspettare da un pilota così scattante, la relazione con la modella lombarda non ha ingranato subito la marcia proprio per le titubanze di. L’amore tra i due dura da circa quattro anni: il primo incontro è avvenuto nel dicembre del 2017, a breve verrà suggellato dalla nascita della loro prima figlia. In realtà, il rapporto non è iniziato con il piede giusto, come racconta la coppia in un’intervista rilasciata a Graham Bensinger, tanto che laè dovuta arrivare ad un ultimatum per ...

Advertising

aScigna : RT @mattiaoronsaye: Non fidatevi se si chiama Francesca, Sara o Sofia - mattiaoronsaye : Non fidatevi se si chiama Francesca, Sara o Sofia - occhio_notizie : Francesca Sofia Novello è incinta: la reazione di Valentino Rossi #valentinorossi - ParliamoDiNews : Francesca Sofia Novello racconta come ha scoperto di essere incinta e come lo ha rivelato a Valentino Rossi | Isa e… - IsaeChia : Francesca Sofia Novello racconta come ha scoperto di essere incinta e come lo ha rivelato a Valentino Rossi La co… -