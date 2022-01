Doc - Nelle tue mani 2 | Luca Argentero | “Ci vorrà forse la terza stagione per vedere Doc più rilassato”

Advertising

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - ParliamoDiNews : Doc-Nelle tue mani, Lorenzo muore: perché Saurino ha lasciato la serie, la verità - - idkfedericaa : RT @DocNelleTueMani: Se anche voi state aspettando con ansia la seconda puntata di #DOCNelleTuemani2, vi lasciamo un link che allieterà l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

tue Mani 2 si prepara a tornare in onda questa sera su Rai1 mettendo nuovamente Andrea Fanti in primo piano pronto a combattere per non perdere i suoi ragazzi e l'intero reparto. Proprio ...tue mani 2 ha finalmente fatto la sua comparsa nella prima serata di Rai 1 dal 13 gennaio 2022. Un ritorno tanto atteso, visto il record di ascolti delle precedenti puntate che anche ...Alessandro Marcucci Matilde Gioli:, chi è il nuovo amore dell'attrice? Galeotta una pausa dalle riprese della serie "Doc", la bella ...Abbiamo parlato con Matilde Gioli in occasione del debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Rai1 che ha fatto registrare 7 milioni di spettatori per la prima puntata.