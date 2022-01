Cassazione | Mattarella al Csm per la rinomina di Curzio e Cassano | saranno sei le astensioni

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il no del Consiglio di Stato la conferma del primo presidente. La Guardasigilli Cartabia conferma che la riforma del Csm è pronta. Ma la maggioranza si divide

Lo dice la sesta sezione penale della, fornendo un assist ai mediatori indagati dalla ... tra i nomi "di palazzo" vincono il volto dell'Ulivo e il bis di; tra gli "outsider" ...Non solo perché colui che vuole sostituire"presta" molto denaro a persone lontane dalla ...vengono usati da Llupo per pagare un canone affittuario a un magistrato della Corte di, ...Mattarella sarà presente e presiederà il plenum del Consiglio superiore della magistratura, assistendo così proprio nei giorni finali del suo mandato all’ultima crisi che si sta consumando nel sistema ...Dopo il no del Consiglio di Stato la conferma del primo presidente. La Guardasigilli Cartabia conferma che la riforma del Csm è pronta. Ma la ...