Alessia Marcuzzi | Pace Fatta… Torna in Mediaset!

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ultimissima indiscrezione su, la vede prossima al ritorno in Mediaset. Proprio così, la conduttrice pare aver cambiato idea dopo l’addio di qualche mese e sembra pronta are alla corte di Piersilvio Berlusconi. Sarà davvero così? Il sito Dagospia ne è certo. Ma ecco tutte le novità sulla nostracambia idea ea Mediaset: lo spiffero di Dagospia Novità interessanti sul futuro lavorativo digiungono dal sito Dagospia. In questi mesi la conduttrice è stata oggetto di molte indiscrezioni. C’è chi la voleva prossima a salire sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus ma nulla da fare. Il direttore artistico di Sanremo ha guardato altrove. Si era vociferato anche di un ...

Advertising

Gianni33007 : Il ritorno di @lapinella Pier Silvio Berlusconi 'la ha perdonata', impensabile a Mediaset: chi torna subito in pri… - _maattiia_ : RT @asfaltofresco: il ritorno di alessia marcuzzi sui nostri teleschermi - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi, il perdono di Piersilvio Berlusconi: il ritorno a Mediaset #alessia #marcuzzi #perdono… - ped_medicine : RT @asfaltofresco: il ritorno di alessia marcuzzi sui nostri teleschermi - Deliberatament1 : Avrei un gran gusto a vedere il pelato fuori!! -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

intrattiene da molti anni il pubblico televisivo italiano con programmi di successo. Al timone, in passato, dell' Isola dei Famosi e del Grande Fratello , la conduttrice romana ha ...Sembra cheabbia trovato un accordo per il suo ritorno a Mediaset : la trattativa, come rivela Dagospia, avrebbe ricevuto il via libera di Pier Silvio Berlusconi, nonostante l'amministratore ...Alessia Marcuzzi torna a Mediaset dopo l’addio: ecco in quale ruolo la vedremo dal prossimo 9 febbraio. Era il 30 giugno scorso quando Alessia Marcuzzi annunciava via social il ...Secondo delle indiscrezioni, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare a Mediaset. Per la conduttrice ironica nuovi programmi televisivi e anche la conduzione di Le Iene. Noi e i nostri fornitori arch ...