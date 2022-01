L’assessore del catanese arrestato per concorso in omicidio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’assessore allo Sport del comune di Palagonia in provincia di Messina Antonino Ardizzone è stato arrestato dai carabinieri per concorso in omicidio. Ardizzone è accusato di aver partecipato all’assassinio di Francesco Calcagno a Piana di Catania il 23 agosto 2017. Secondo la Direzione Investigativa Antimafia il delitto «sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla ‘Stidda’ e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi». L’arresto lo hanno eseguito i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura etnea. I carabinieri hanno anche arrestato a settembre 2017 una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022)allo Sport del comune di Palagonia in provincia di Messina Antonino Ardizzone è statodai carabinieri perin. Ardizzone è accusato di aver partecipato all’assassinio di Francesco Calcagno a Piana di Catania il 23 agosto 2017. Secondo la Direzione Investigativa Antimafia il delitto «sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla ‘Stidda’ e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi». L’arresto lo hanno eseguito i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura etnea. I carabinieri hanno anchea settembre 2017 una ...

