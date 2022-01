Drusilla Foer | risposta di classe al reazionario Pillon | ' Questo Paese deve imparare a stare tutti insieme'

Advertising

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - fanpage : Drusilla Foer ha reagito così alle parole di Simone Pillon - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - lilongoss : RT @boborock55: Sarà un vero piacere vedere impazzire #pillon , #Adinolfi e tutti gli omofobi di merda con #drusilla Foer a #Sanremo2022 .… - VitaDiLeoG : RT @Iperbole_: Drusilla Foer: “Pillon? Non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia... Mettete Drusilla Foer e un padre di famiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Foer

Alle buffonate di Pillon,risponde con la sua iconica eleganza: una delle cinque conduttrici di Sanremo 2022,è stata - come era ovvio - attaccata dal reazionario senatore leghista per il fatto che ...... nel segno dell'inclusione: Ornella Muti per aprire il Festival, martedì, poi nell'ordine delle serate ,, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per il gran finale di sabato 5 ...Algida ed elegante, Drusilla Foer è stata corteggiata da diversi stilisti: lei però ha rifiutato per rendere omaggio alla maestria artigianale italiana ...L'attrice conduttrice a Sanremo: "Quello che non mi piace è che un pensiero mio debba sostituire il tuo. Mettete Drusilla Foer e un padre di famiglia" ...