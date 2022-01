Australian Open 2022, nuova invenzione di Kyrgios: servizio dal corridoio (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nick Kyrgios non smette mai di sorprendere, ancor di più se può sperimentare durante gli Australian Open, torneo Slam casalingo. L’istrionico tennista aussie ha giocato in doppio al fianco del collega e amico Thanasi Kokkinakis, riuscendo a vincere all’esordio contro la coppia connazionale Bolt/McCabe. Successo netto tramite il risultato di 6-4, 6-2, con alcuni colpi da vedere e rivedere a contraddistinguerlo. In particolare, una scelta insolita di Kyrgios ha comportato straniamento e ilarità; il classe ’95 di Canberra ha difatti servito una prima di servizio esterna…posizionandosi interamente sul corridoio alla sua destra: una scelta inusuale, che peraltro non ha portato benefici al punto, conquistato dalla coppia avversaria. Kyrgios imprevedibile e divertente, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nicknon smette mai di sorprendere, ancor di più se può sperimentare durante gli, torneo Slam casalingo. L’istrionico tennista aussie ha giocato in doppio al fianco del collega e amico Thanasi Kokkinakis, riuscendo a vincere all’esordio contro la coppia connazionale Bolt/McCabe. Successo netto tramite il risultato di 6-4, 6-2, con alcuni colpi da vedere e rivedere a contraddistinguerlo. In particolare, una scelta insolita diha comportato straniamento e ilarità; il classe ’95 di Canberra ha difatti servito una prima diesterna…posizionandosi interamente sulalla sua destra: una scelta inusuale, che peraltro non ha portato benefici al punto, conquistato dalla coppia avversaria.imprevedibile e divertente, ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - Hrotbertha : RT @MMaXXprIIme: Hanno cacciato #Djokovic dagli Australian Open solo perché avrebbe vinto per abbandono di tutti gli altri tennisti causa m… - Anna2Ary : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. -