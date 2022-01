Alvarez-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Julian Alvarez, giovane stella argentina del River Plate, non è più una sorpresa e il suo talento è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle big europee. Anche diversi club italiani hanno puntato il fuoriclasse argentino: su tutte Inter, Milan, Fiorentina e Napoli. Calciomercato Napoli Alvarez (Getty Images) Walter De Maggio, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radio Goal, ha così commentato l’interessamento del Napoli per Alvarez: “Alvarez piace a Giuntoli, non è detto che il Napoli lo prenda e su di lui ora c’è anche la Fiorentina. Ha un contratto in scadenza a dicembre, ed ha una clausola rescissoria da venti milioni di euro”. Con il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Julian, giovane stella argentina del River Plate, non è più una sorpresa e il suo talento è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle big europee. Anche diversi club italiani hanno puntato il fuoriclasse argentino: su tutte Inter, Milan, Fiorentina e. Calciomercato(Getty Images) Walter De Maggio, ai microfoni diKiss Kiss, nel corso della trasmissioneGoal, ha così commentato l’interessamento delper: “piace a Giuntoli, non èche illo prenda e su di lui ora c’è anche la Fiorentina. Ha un contratto in scadenza a dicembre, ed ha una clausola rescissoria da venti milioni di euro”. Con il ...

