Alla guida con una patente falsa, denunciato 24enne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBaselice (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dAlla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne della provincia di Siracusa, già noto alle Forze dell'Ordine. Le indagini erano iniziate nell'agosto scorso, allorquando i militari avevano fermato e controllato il giovane in una strada centrale di Baselice mentre era Alla guida di un'automobile. In quell'occasione l'uomo aveva esibito ai militari una patente di guida tedesca ma i successivi accertamenti, condotti con la collaborazione dell'Interpol, hanno verificato che il documento non gli era stato rilasciato dAlla competente Autorità straniera. Di conseguenza il ragazzo è stato segnalato all'Autorità ...

