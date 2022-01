(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Favorire la praticaiva tra i più, per lo sviluppo psico-fisico dei minori ma anche per incentivare locome elemento die formazione. Questo l'obiettivo del“YES – Youth, Education and”, realizzato dal Dipartimento per lodella Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'ente di ricercae presentato oggi a Roma. Un momento di confronto tra istituzioni, mondo dello, scuola, fortemente voluto da, l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa. “Loè un elemento die formazione, oltre a essere focalizzato sul benessere fisico – ha evidenziato ...

Advertising

LaNotifica : Sport e Istruzione, il progetto Indire al servizio dei più giovani - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sport e Istruzione, il progetto Indire al servizio dei più giovani -… - ItaliaNotizie24 : Sport e Istruzione, il progetto Indire al servizio dei più giovani - laZuck64 : RT @Italpress: Sport e istruzione, il progetto Indire al servizio dei più giovani - Italpress : Sport e istruzione, il progetto Indire al servizio dei più giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Istruzione

Agenzia ANSA

Link Sponsorizzato 'Lavorare sul tema delloe del suo linguaggio è senza dubbio una necessità ...e il mondo della scuola e proprio per questo ha progettato insieme al Ministero dell'la ......concorso LM - 47 Organizzazione e gestione dei servizi per loe le attività motorie titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell',...ROMA (ITALPRESS) – Favorire la pratica sportiva tra i più giovani, per lo sviluppo psico-fisico dei minori ma anche per incentivare lo sport ...La sottosegretaria Vezzali: «Sosterremo economicamente i giovani che vogliono continuare a studiare e praticare una disciplina dopo le superiori» ...